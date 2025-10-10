Almendralejo
Detenidas tres personas por estafar 900 euros a una mujer de 79 años en Almendralejo con el “timo de la estampita”
Los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo en otros puntos del territorio nacional
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Almendralejo, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido a tres personas por su presunta implicación en un delito de estafa cometido en la localidad mediante el conocido “timo de la estampita”. La víctima es una mujer de 79 años, que denunció haber sido persuadida por dos hombres y una mujer hasta entregar 900 euros en efectivo y diversas joyas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias policiales. Según el relato de la perjudicada, los autores ejecutaron el método clásico de esta estafa: uno de ellos simuló una confusión mental y ofreció una gran suma de dinero a cambio de una cantidad aparentemente menor, bajo el pretexto de necesitar ayuda. En esa dinámica intervinieron un segundo y tercer participante para reforzar la credibilidad del “negocio” y convencer a la víctima de su supuesta rentabilidad. Finalmente, la mujer entregó el dinero y las joyas a cambio de lo que creyó que eran billetes de curso legal que, en realidad, resultaron ser recortes de papel.
Con la información recabada, los investigadores procedieron a la plena identificación de los tres sospechosos y activaron una orden de detención. En ejecución de esa requisitoria, agentes de la Guardia Civil practicaron el 8 de octubre la detención de los presuntos autores en Pravia (Asturias).
Los arrestados, dos hombres y una mujer, de entre 20 y 30 años, cuentan con un amplio historial delictivo por hechos similares en distintos puntos del territorio nacional.
