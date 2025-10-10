Gerardo Bermúdez y Pepe Bizcocho tendrán un reconocimiento en Almendralejo

Pepe Bizcocho y Gerardo Bermúdez dispondrán de un espacio simbólico que les recordará dentro del estadio Francisco de la Hera por sus trayectorias en el fútbol de la ciudad y su poso en la vida social de Almendralejo.

Ambos fallecieron tristemente en los últimos meses. Un acuerdo plenario impulsado por todos los grupos políticos ha aprobado este homenaje, aunque falta concretar el espacio exacto.

Pepe Bizcocho nació en Coria del Río (Sevilla), pero tras jugar en el CF Extremadura, hizo toda su vida en Almendralejo, donde fue jugador y entrenador.

Gerardo Bermúdez, almendralejense, fue un portero de renombre y cuenta entre sus logros con la Medalla al Mérito Deportivo de Extremadura.