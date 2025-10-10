Regenerar el arroyo Charnecal y Las Mercedes, objetivos prioritarios

Almendralejo pondrá en marcha en los próximos meses un paquete de inversiones con financiación europea en el que la regeneración del arroyo Charnecal y del parque de Las Mercedes se sitúan como dos actuaciones claves. La intervención pretende recuperar ambiental y paisajísticamente un entorno degradado desde hace años y atajar los episodios de inundaciones recurrentes que afectan a la zona. La operación forma parte de la estrategia local que ha resultado seleccionada en la nueva convocatoria EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), cuya resolución provisional ha publicado el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno de España ha concedido al municipio una ayuda de 9.383.649 euros, equivalente al 85% de una inversión subvencionable de 11.039.587 euros. Sobre esa base, el Ayuntamiento prevé un plan global cercano a los 15 millones, con una cofinanciación municipal del 15%, una cifra muy significativa y con una menor carga de cofinanciación que en convocatorias anteriores, según ha destacado el alcalde, José María Ramírez. Al ser la cuantía menor que la solicitada, el regidor ha subrayado que «el interés es que Almendralejo entre en todos los programas previstos, porque cada uno de ellos aporta un beneficio directo a la ciudadanía y al futuro de la ciudad», para lo cual se realizarán ajustes presupuestarios. La planificación marca 2027 como hito para tener seleccionadas actuaciones y al menos el 30% ejecutado, pagado y justificado.

La estrategia se estructura en cuatro ejes. Almendralejo Sostenible incluye, además de la recuperación del Charnecal y Las Mercedes, la renovación de la red de saneamiento, mejoras en la gestión de residuos industriales, actuaciones de movilidad sostenible y la instalación de autoconsumo fotovoltaico en colegios e instalaciones deportivas. Almendralejo Activo y Digital impulsará la internacionalización y digitalización de pymes y la puesta en marcha de un centro de innovación digital.

En el ámbito cultural y turístico, Almendralejo contempla la recuperación de los bajos de la Plaza de Toros, la adecuación del antiguo Palacio de Justicia como centro cultural, la puesta en valor del patrimonio industrial y la mejora del entorno del yacimiento de Huerta Montero, llamado a ser la “joya de la corona” del atractivo turístico local. Por último, Almendralejo Inclusivo prevé intervenciones de accesibilidad en San José y Las Mercedes, la construcción de un edificio sociocultural, la renovación del alumbrado público y programas de inclusión digital, formación y sensibilización.