La Universidad Popular imparte sus cursos a partir del 14 de octubre

El Ayuntamiento de Almendralejo ha puesto en marcha los nuevos cursos de la Universidad Popular de Almendralejo (UPAL), dirigidos a personas mayores, que comenzarán el martes 14 de octubre en el Centro Cultural San Antonio. La programación persigue fomentar el aprendizaje continuo, la participación activa y un envejecimiento saludable a través de actividades prácticas y espacios de convivencia, en un entorno cercano y adaptado a las necesidades del público sénior. Las inscripciones ya empezaron esta semana en el centro San Antonio.

El Taller de Radio para mayores se impartirá de lunes a jueves, de 09.45 a 10.45 horas, y los viernes de 10.00 a 10.30, con el objetivo de acercar a los participantes al lenguaje radiofónico, la locución y la producción de contenidos. La Escuela de mayores en su grupo avanzado tendrá clases de lunes a jueves, de 11.00 a 12.00, orientadas al refuerzo cognitivo, habilidades digitales y hábitos de vida activa. La Escuela de mayores en su grupo básico se desarrollará de lunes a jueves, de 12.00 a 13.00, con contenidos de iniciación y apoyo para quienes se incorporan por primera vez. n