El Voleibol Almendralejo se estrena en casa ante el Egido

Almendralejo vuelve a sonar con fuerza en la segunda máxima categoría nacional del voleibol. Este sábado, a las 18.00 horas, el Voleibol Almendralejo debuta en el grupo C de Superliga 2 en una temporada donde el objetivo será de nuevo conquistar lo antes posible la permanencia y, a partir de ahí, soñar con lo que venga.

Se ha acostumbrado Almendralejo a voleibol de calidad cada dos semanas, pero no es nada fácil conseguirlo. El club, cada año, se reinventa para hacer una plantilla lo más competitiva posible para dar el salto a lo que parece casi un imposible: la máxima categoría.

El estreno esta temporada llega en la jornada número dos del campeonato, ya que Almendralejo fue el único equipo que no jugó en la jornada inaugural. Al tener un grupo impar, cada semana hay un descanso para un equipo y el calendario caprichoso quiso que Almendralejo no se estrenara hasta la segunda fecha.

El rival es potente y peligroso, el Grupo Egido de Pinto. Los madrileños llegan a este segundo encuentro tras ganar con solvencia en su partido de casa ante Almería por 3-0. Como le ocurre al Voleibol Almendralejo, es otro equipo que cada año se reinventa para mantener la Superliga 2, aunque juega con la ventaja de tener un mercado más amplio de jugadores en la zona de la capital.

El pabellón de San Roque será, un año más, la baza del equipo que vuelve a dirigir Antonio Morán. El año pasado fue muy difícil ganar a los de Almendralejo en su pista, al tener también una afición muy ruidosa. Hay que recordar que los extremeños cuentan con un abono de temporada por solo 20 euros, por lo que un año más habrá una amplia presencia de público en cada partido.