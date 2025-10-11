«Mi objetivo es mostrar a la mujer su propio poder»

Lola Montes nació en Almendralejo, pero su historia no entiende de fronteras. Con 18 años hizo la maleta y empezó a recorrer mundo. Ha vivido en distintos países, se empapó de otras culturas y acabó estableciéndose en Bali, un lugar que, dice, le cambió la forma de entender la vida. Desde hace un año y medio reside en Los Ángeles, donde ha encontrado el punto de equilibrio entre la ciencia, la salud y el desarrollo personal. Allí dirige junto a su pareja ‘Radiance’, una empresa que combina nutrición, bienestar hormonal y empoderamiento femenino. «Mi objetivo es ayudar a las mujeres a conectar con su propio poder», explica. Una forma de entender el mundo que está inspirando a muchas mujeres a día de hoy.

Farmacéutica y nutricionista de formación, Montes se especializó en salud femenina y equilibrio hormonal. Desde esa base científica construyó un método propio que, con el tiempo, se transformó en un movimiento. «Empezamos con cursos y programas online, luego con formaciones a profesionales y acompañamientos individuales», cuenta. Todo con un enfoque integral, no solo mejorar la alimentación o los hábitos, sino también entender las fases del ciclo menstrual y cómo influyen en el rendimiento, la energía o las emociones.

De esa experiencia nació su primer libro, Radiance, una obra que, en apenas unas semanas, ha conquistado a miles de lectores. «Siempre supe que iba a escribir un libro», confiesa. «Me encanta la escritura, me parece una herramienta muy poderosa. Cuando desarrollé mi método y vi los resultados, entendí que eso debía ser el eje del libro, porque podía ayudar a muchas mujeres».

En sus páginas, la autora propone algo tan revolucionario como sencillo, conocerse a una misma. Entender las distintas fases del ciclo hormonal y aprender a adaptar a ellas la nutrición, el entrenamiento e incluso el ritmo de trabajo. «Cuando una mujer entiende cómo funciona su cuerpo y deja de pelearse con él, se convierte en su mejor aliada. Es un superpoder», asegura. El éxito de Radiance ha superado todas sus expectativas. Lanzado el 24 de septiembre, ya prepara su segunda edición. «Está teniendo una acogida increíble. Para mí lo más importante es que tanto mujeres como hombres puedan comprender este tema desde una mirada más natural y empática», destaca.

Otoño Literario

A pesar de su vida un tanto nómada, Montes mantiene un fuerte vínculo con su tierra. Este mes de octubre ha regresado a Almendralejo para participar en la programación del Otoño Literario, donde se ha reencontrado con su gente, con sus familiares y amigos de toda la vida e, incluso, ha firmado libros para ellos: «Es una de las presentaciones que más ilusión me ha hecho», confiesa emocionada. «Incluso cuando estoy en Estados Unidos, siempre digo que soy de Almendralejo. Sentirme tan arropada por mi gente es algo precioso. Me escriben, me paran, me muestran cariño. Es muy bonito ver cómo tu ciudad se alegra de lo que haces».

Desde Los Ángeles, sigue escribiendo y ya trabaja en su segundo libro, que promete profundizar en nuevas herramientas para mejorar el bienestar físico y emocional de las mujeres. «Tengo muchas ideas, vienen cosas muy potentes», anticipa con entusiasmo. Su meta, sin embargo, va más allá de los logros editoriales, porque Montes afirma que para ella «lo más importante es seguir llevando estos conocimientos a todas partes, abrir conversaciones naturales sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Porque cuando una mujer se conoce, se transforma».

Y quizás ahí esté la clave de todo: en conocerse, aceptarse y brillar. Justo lo que significa la palabra Radiance que da nombre a su método y a su historia. La de una almendralejense que se fue lejos para encontrarse a sí misma y terminó ayudando a miles de mujeres a hacer lo mismo.

La historia de Lola Montes resulta inspiradora para muchas mujeres porque nace de la más absoluta normalidad: una joven que decidió enfocarse en una temática muy concreta y descubrir, a base de pasión y trabajo, nuevas técnicas. Algo que sólo consiguen los que perseveran.