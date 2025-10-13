Casi un centenar de jóvenes se formarán como agentes de igualdad en Almendralejo

Almendralejo contará a partir de este mes con casi un centenar de jóvenes formados como agentes de igualdad, gracias a la iniciativa de la Asociación Amiga 1931, que ha puesto en marcha un curso gratuito, online y flexible para responder a una demanda laboral en pleno crecimiento.

La propuesta, aprobada y respaldada por la Diputación de Badajoz, ha superado todas las expectativas. «Será una formación que marque un antes y un después», aseguran desde la asociación, convencidos de que esta experiencia supondrá un impulso para quienes buscan trabajar por la igualdad desde un enfoque profesional.

El programa combina teoría y práctica en torno a los grandes ejes de la igualdad de género. Los contenidos abarcan desde la salud y la sexualidad hasta el acoso laboral, pasando por el análisis de políticas públicas con perspectiva de género y la violencia de género, uno de los ámbitos más sensibles y urgentes. El objetivo es que el alumnado adquiera herramientas reales para detectar desigualdades y actuar ante ellas en distintos contextos sociales y laborales.

El equipo docente es otro de los pilares del proyecto. Una abogada, un trabajador social, una psicóloga y una educadora social forman el núcleo profesional que impartirá la formación. Su experiencia de más de una década acompañando a mujeres de Almendralejo y su comarca dota al curso de una visión práctica, cercana y profundamente humana, donde la teoría se conecta con casos reales y situaciones cotidianas.

El éxito de la convocatoria demuestra que la igualdad ya no es un tema marginal, sino un campo profesional en plena expansión. Cada vez más administraciones públicas, asociaciones y empresas demandan personas con formación específica para promover entornos más justos y equitativos. Quienes completen el curso podrán colaborar en concejalías de igualdad, asociaciones o proyectos de intervención social, contribuyendo activamente a transformar su entorno.

Aunque este curso es el gran proyecto inmediato, Amiga 1931 lleva más de una década trabajando por la igualdad en la comarca. Nacida en 2013, la asociación se ha consolidado como un referente en sensibilización y apoyo a las mujeres, desarrollando talleres en centros educativos, charlas, campañas de concienciación y atención directa a víctimas de violencia de género. Su labor constante demuestra que la igualdad no es una meta abstracta, sino un trabajo diario que se construye con formación, compromiso y oportunidades como ésta.