Almendralejo
Luis Galindo imparte una charla motivacional el jueves 16 de octubre en el teatro Carolina Coronado
La conferencia forma parte del círculo de encuentros empresariales ‘Hablamos’ que viene impulsando la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con el Ayuntamiento de Almendralejo, organiza el próximo jueves 16 de octubre una nueva cita dentro de su ciclo de encuentros empresariales Hablamos. En esta ocasión, el protagonista será el reconocido conferenciante y formador en liderazgo positivo Luis Galindo, quien ofrecela charla titulada ‘Seguir construyendo juntos un futuro ilusionante’. La conferencia tendrá lugar en el teatro Carolina Coronado a las 20:00 horas.
El encuentro está dirigido a empresarios, emprendedores y ciudadanía en general, con el objetivo de reflexionar sobre la situación actual y los retos de futuro, promoviendo una visión inspiradora y motivadora que impulse la colaboración y la actitud positiva.
