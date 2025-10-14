Almendralejo acoge un foro nacional sobre comunicación de violencia de género e igualdad

El Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo será el escenario del IV Congreso Nacional de Comunicación sobre Violencia de Género e Igualdad, que se celebrará los próximos 30 y 31 de octubre, consolidándose como un espacio de referencia en la reflexión, el debate y la formación en torno a la comunicación con perspectiva de género. El encuentro se clausurará con la intervención de la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El congreso reunirá a profesionales de la comunicación, periodistas, estudiantes, docentes, responsables de igualdad, asociaciones feministas y sociales, así como a todas aquellas personas interesadas en avanzar hacia una comunicación más justa y transformadora.

A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán ponencias magistrales, mesas redondas, debates, proyecciones y conversatorios, con la participación activa del público. Esta edición refuerza su compromiso con la formación especializada en la lucha contra la violencia machista y en la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, abordando estos retos desde múltiples disciplinas y enfoques profesionales.

Uno de los ejes centrales será la reflexión sobre la comunicación y la transmisión del mensaje de igualdad, destacando la importancia del lenguaje y la representación mediática en la construcción de una sociedad más equitativa.

El congreso se inaugurará el día 30 con la ponencia magistral de Miríam Al Adib Mendiri, ginecóloga y divulgadora en salud femenina, titulada “Feminismo, política y medios: para una comunicación transformadora”. Posteriormente se celebrará el acto inaugural y una mesa de debate con Soledad Murillo, Juana Gallego y Ritxar Bacete, seguida de la ponencia de Yolanda Domínguez, “La imagen como herramienta: superar los estereotipos en la comunicación”.

Por la tarde se proyectará el documental “No estás sola: la lucha contra la manada”, con la participación de su directora Almudena Carracedo, además de un conversatorio con Belén Suárez y Raquel Pastor sobre comunicación y género.

El día 31 incluirá tres ponencias magistrales: María Martín Barranco (“El lenguaje sí importa”), Verónica Fumanal Callau (“Comunicación y poder: una mirada feminista de la esfera pública”) y Emma Torres Romay (“Pantallas que educan”). La mesa redonda “Comunicar para transformar: voces feministas en acción” reunirá a Mara Jiménez, Inmaculada Salguero y Laura de Grado.