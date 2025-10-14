Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Almendralejo acoge un foro nacional sobre comunicación de violencia de género e igualdad

La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hará la clausura del congreso el 31 de octubre en el Palacio del Vino

Carmen Calvo estará el 31 de octubre en Almendralejo.

Carmen Calvo estará el 31 de octubre en Almendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo será el escenario del IV Congreso Nacional de Comunicación sobre Violencia de Género e Igualdad, que se celebrará los próximos 30 y 31 de octubre, consolidándose como un espacio de referencia en la reflexión, el debate y la formación en torno a la comunicación con perspectiva de género. El encuentro se clausurará con la intervención de la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El congreso reunirá a profesionales de la comunicación, periodistas, estudiantes, docentes, responsables de igualdad, asociaciones feministas y sociales, así como a todas aquellas personas interesadas en avanzar hacia una comunicación más justa y transformadora.

A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán ponencias magistrales, mesas redondas, debates, proyecciones y conversatorios, con la participación activa del público. Esta edición refuerza su compromiso con la formación especializada en la lucha contra la violencia machista y en la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, abordando estos retos desde múltiples disciplinas y enfoques profesionales.

Uno de los ejes centrales será la reflexión sobre la comunicación y la transmisión del mensaje de igualdad, destacando la importancia del lenguaje y la representación mediática en la construcción de una sociedad más equitativa.

El congreso se inaugurará el día 30 con la ponencia magistral de Miríam Al Adib Mendiri, ginecóloga y divulgadora en salud femenina, titulada “Feminismo, política y medios: para una comunicación transformadora”. Posteriormente se celebrará el acto inaugural y una mesa de debate con Soledad Murillo, Juana Gallego y Ritxar Bacete, seguida de la ponencia de Yolanda Domínguez, “La imagen como herramienta: superar los estereotipos en la comunicación”.

Por la tarde se proyectará el documental “No estás sola: la lucha contra la manada”, con la participación de su directora Almudena Carracedo, además de un conversatorio con Belén Suárez y Raquel Pastor sobre comunicación y género.

El día 31 incluirá tres ponencias magistrales: María Martín Barranco (“El lenguaje sí importa”), Verónica Fumanal Callau (“Comunicación y poder: una mirada feminista de la esfera pública”) y Emma Torres Romay (“Pantallas que educan”). La mesa redonda “Comunicar para transformar: voces feministas en acción” reunirá a Mara Jiménez, Inmaculada Salguero y Laura de Grado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents