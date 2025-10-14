Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La conexión de la carretera EX300 con el polígono industrial Tierra de Barros sigue esperando

VOX Almendralejo alza la voz para denunciar el mal estado de esta zona y la necesidad de que el ayuntamiento cumpla con lo pactado

Mal estado de parte del acceso entre la carretera EX300 y el polígono Tierra de Barros.

Mal estado de parte del acceso entre la carretera EX300 y el polígono Tierra de Barros. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Vuelven las quejas con el polígono industrial Tierra de Barros y su acceso desde la carretera de Badajoz, que permanece cerrado. A pesar de que el Ayuntamiento de Almendralejo prometió hace cuatro años mejorar la conexión con la EX-300, el compromiso sigue sin materializarse. La zona industrial presenta actualmente un aspecto descuidado, con abundante maleza y pasto seco, que dificultan la actividad de las empresas colindantes y el paso de una zona a otra.

Desde VOX Almendralejo han vuelto a reclamar al equipo de gobierno municipal que cumpla sus compromisos con los empresarios del polígono. El proyecto de conexión, aprobado en 2009 con una inversión superior a los dos millones de euros, sigue sin ejecutarse dieciséis años después.

