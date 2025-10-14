La conexión de la carretera EX300 con el polígono industrial Tierra de Barros sigue esperando

Vuelven las quejas con el polígono industrial Tierra de Barros y su acceso desde la carretera de Badajoz, que permanece cerrado. A pesar de que el Ayuntamiento de Almendralejo prometió hace cuatro años mejorar la conexión con la EX-300, el compromiso sigue sin materializarse. La zona industrial presenta actualmente un aspecto descuidado, con abundante maleza y pasto seco, que dificultan la actividad de las empresas colindantes y el paso de una zona a otra.

Desde VOX Almendralejo han vuelto a reclamar al equipo de gobierno municipal que cumpla sus compromisos con los empresarios del polígono. El proyecto de conexión, aprobado en 2009 con una inversión superior a los dos millones de euros, sigue sin ejecutarse dieciséis años después.