Almendralejo
Carteles y lecturas para dar visibilidad al día mundial por la Salud Mental
Feafes Almendralejo realiza actividades en el parque de Las Palmeras
Almendralejo
Feafes Almendralejo, una asociación que realiza una labor incansable por darle una mejor calidad de vida a las personas con problemas de salud mental, ha querido dar visibilidad a esta enfermedad y al trabajo que realizan las personas que ayudan a otras personas. Lo ha hecho en el día mundial de la salud mental con actividades en el parque de las Palmeras, donde se ha leído un manifiesto oficial, se han realizado juegos y se han expuesto carteles de concienciación para toda la población.
