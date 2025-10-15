Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Carteles y lecturas para dar visibilidad al día mundial por la Salud Mental

Feafes Almendralejo realiza actividades en el parque de Las Palmeras

Acto de Feafes Almendralejo en el parque de Las Palmeras

Acto de Feafes Almendralejo en el parque de Las Palmeras

Rodrigo Morán

Feafes Almendralejo, una asociación que realiza una labor incansable por darle una mejor calidad de vida a las personas con problemas de salud mental, ha querido dar visibilidad a esta enfermedad y al trabajo que realizan las personas que ayudan a otras personas. Lo ha hecho en el día mundial de la salud mental con actividades en el parque de las Palmeras, donde se ha leído un manifiesto oficial, se han realizado juegos y se han expuesto carteles de concienciación para toda la población.

