La película ‘Decorado’, coproducida por The Glow, se verá este viernes en los Cines Victoria

El cine volverá a ser protagonista en Almendralejo este viernes 17 de octubre, con el preestreno de la película de animación “Decorado” en los Multicines Victoria, a las 21:00 horas. Se trata de un pase especial y no abierto al público, con el que el estudio The Glow quiere compartir este logro con las instituciones que han apoyado el proyecto, como la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo, además de con miembros del equipo, medios de comunicación y críticos de cine.

Decorado es un largometraje de animación dirigido por Alberto Vázquez, reconocido cineasta gallego y ganador de cuatro Premios Goya. Con esta tercera película, tras los éxitos de Psiconautas y Unicorn Wars, ambas galardonadas con el Goya a Mejor Largometraje de Animación, Vázquez vuelve a explorar el lenguaje simbólico y la profundidad visual que caracterizan su obra.

El proyecto ha sido coproducido durante los últimos dos años por The Glow, en la Factoría de la Animación y el Videojuego de Almendralejo, junto a Abano Produccións (Galicia), Uniko (País Vasco) y Sardinha em Lata (Portugal). En total, el largometraje ha contado con un equipo internacional de casi 200 profesionales, destacando la labor de Pilar Díaz Pardo, presidenta de la Academia de Cine de Extremadura y directora de producción de la película, que ha coordinado el complejo proceso de trabajo entre las cuatro regiones implicadas.

El coproductor extremeño José María Fernández de Vega, director de The Glow y responsable de la premiada Buñuel en el laberinto de las tortugas, subraya el impacto económico y profesional que ha supuesto la película para la región: “Decorado ha generado empleo cualificado y ha situado a Almendralejo en el mapa de la animación europea”.

La cinta, destinada a un público adulto, se presenta como una fábula sobre la identidad y la percepción del mundo, con el inconfundible estilo visual y narrativo de Vázquez.

Decorado inició su recorrido internacional en el Fantastic Fest de Austin (Texas), donde obtuvo la Mención Especial del Jurado, y ha continuado su camino por el BFI de Londres y el Festival de Sitges, donde logró llenar las dos proyecciones en el Auditori con 1.500 espectadores.

El filme cuenta con la participación del ICAA, RTVE, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco, además del apoyo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo.

Tras su preestreno en Almendralejo, Decorado llegará a los cines de toda España el próximo 24 de octubre, consolidando así a la capital de Tierra de Barros como referente nacional en la producción de cine de animación.