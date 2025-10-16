Almendralejo
Acometen mejoras en las zonas deportivas del parque de San Roque
El ayuntamiento realiza labores de limpieza y edifican nuevas rampas de acceso para personas con movilidad reducida
El Ayuntamiento de Almendralejo ha acometido nuevas actuaciones de mantenimiento y mejora en las instalaciones deportivas del Parque Ramón y Cajal (San Roque). A través del Servicio de Obras Municipal, se han construido nuevas rampas de acceso para reforzar la accesibilidad, además de ejecutar tareas de acondicionamiento, limpieza y puesta a punto de las zonas deportivas, con especial atención a la pista de vóley playa, que ha sido nivelada y adecuadamente saneada para un uso óptimo.
Hay que recordar que en el campo de fútbol siete del parque ya se instalaron banquillos recientemente, una mejora que ha incrementado la demanda de uso por parte de escuelas deportivas, clubes y vecinos.
Estas intervenciones se enmarcan en el plan municipal de mantenimiento continuo para garantizar espacios deportivos seguros, inclusivos y de calidad, fomentando la práctica de actividad física al aire libre en la ciudad.
- Dos encapuchados asaltan el bar El Rincón de Paula en Badajoz y huyen con 10.000 euros
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera
- Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Las actuaciones de control del nenúfar mejicano en el río Guadiana en Badajoz arrancarán a finales de octubre