Acometen mejoras en las zonas deportivas del parque de San Roque

El Ayuntamiento de Almendralejo ha acometido nuevas actuaciones de mantenimiento y mejora en las instalaciones deportivas del Parque Ramón y Cajal (San Roque). A través del Servicio de Obras Municipal, se han construido nuevas rampas de acceso para reforzar la accesibilidad, además de ejecutar tareas de acondicionamiento, limpieza y puesta a punto de las zonas deportivas, con especial atención a la pista de vóley playa, que ha sido nivelada y adecuadamente saneada para un uso óptimo.

Hay que recordar que en el campo de fútbol siete del parque ya se instalaron banquillos recientemente, una mejora que ha incrementado la demanda de uso por parte de escuelas deportivas, clubes y vecinos.

Estas intervenciones se enmarcan en el plan municipal de mantenimiento continuo para garantizar espacios deportivos seguros, inclusivos y de calidad, fomentando la práctica de actividad física al aire libre en la ciudad.