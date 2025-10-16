Sergio Salguero: "Las formas de hacer negocio han cambiado y en GEN nos adaptamos a la realidad"

El presidente de GEN (Generación Empresarial de Negocios), Sergio Salguero, ha destacado la importancia de “saber ver otras formas de hacer negocios” como una de las claves del crecimiento del colectivo, en la antesala del I Encuentro Empresarial entre GEN y San Telmo Business School, que se celebrará este jueves en Almendralejo.

Salguero ha explicado que, aunque este será el primer encuentro conjunto con San Telmo, se trata en realidad de las segundas jornadas empresariales de la organización, concebidas con una doble vertiente: “Tendremos dos tipos de eventos bien diferenciados: unos enfocados al intercambio directo de negocio entre socios, y otros, como este, pensados para aprender y compartir conocimiento empresarial de alto nivel”.

El dirigente de GEN, cuyo crecimiento exponencial en sus primeros seis meses de vida le ha llevado a generar en grupo casi dos millones de euros en negocios, subraya que el proyecto representa un modelo de asociacionismo moderno, abierto y adaptado al nuevo contexto global. “Las formas de hacer negocio han cambiado porque el mundo se ha globalizado. Antes las oportunidades se generaban cerca; hoy es fácil hacer negocios fuera. En GEN hemos entendido esa transformación y por eso fomentamos un espacio donde el empresario se relacione, genere confianza y cree oportunidades reales”, apunta.

Para Salguero, GEN “es más un club de negocios que una asociación tradicional”, donde lo que prima es “la operación, la generación de escenarios y la creación de posibilidades reales para el empresario”. “No entramos en política ni en cuestiones ajenas a la actividad empresarial. Lo que queremos es situar al empresario en el centro, darle herramientas y facilitarle relaciones que se conviertan en oportunidades tangibles”, enfatiza.

El encuentro contará con la participación de empresarios de muy alto nivel, tanto de Extremadura como de otras regiones, gracias a la colaboración de San Telmo Business School, institución con presencia en la región desde 1982 y vinculada a algunas de las empresas más relevantes del tejido económico extremeño.