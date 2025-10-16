El talento empresarial conquista Almendralejo en la jornada impulsada por GEN y San Telmo

Los Jardines de La Gran Familia de Almendralejo se convirtieron este jueves en el epicentro del emprendimiento y la inspiración empresarial con la celebración del I Encuentro Empresarial GEN – San Telmo, una cita que reunió a más de 200 participantes en una intensa jornada de más de seis horas de aprendizaje, conexión y liderazgo compartido.

Bajo un formato dinámico, innovador y participativo, el evento —organizado por la asociación empresarial GEN en colaboración con la prestigiosa San Telmo Business School— demostró que Extremadura puede y debe ser un territorio de oportunidades, donde la colaboración, el talento y la visión global son la base del nuevo modelo empresarial que emerge en la región.

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue la exposición del Caso Láserum, con la presencia de su consejero delegado, José Guisado, natural de Almendralejo. Guisado relató con emoción la historia de esta empresa de depilación láser que comenzó hace una década con un solo centro en Sevilla y que hoy cuenta con 250 establecimientos en España y Portugal, y más de 10.000 clientes diarios. Su testimonio fue una lección viva de emprendimiento, perseverancia y visión empresarial.

El presidente de GEN, Sergio Salguero, destacó durante su intervención que el proyecto representa “un modelo de asociacionismo moderno, abierto y adaptado al nuevo contexto global”. “Las formas de hacer negocio han cambiado porque el mundo se ha globalizado. Antes las oportunidades se generaban cerca; hoy es fácil hacer negocios fuera. En GEN hemos entendido esa transformación y por eso fomentamos un espacio donde el empresario se relacione, genere confianza y cree oportunidades reales”, subrayó.

Sergio Salguero, director de GEN. / R. Morán

Por su parte, Jorge Ramos, director general adjunto de San Telmo Business School, recordó que la institución lleva 35 años formando a líderes empresariales y cuenta con una red de más de 15.000 antiguos alumnos a los que siguen ofreciendo formación continua. “La mejora de la dirección empresarial es un proceso permanente, y encuentros como este demuestran que la formación y la experiencia compartida son motores del cambio”, afirmó.

El acto contó también con la presencia del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien destacó que “Extremadura sigue siendo un lugar para emprender”, con 935 nuevas empresas abiertas en los últimos ocho meses y más de 630 proyectos de inversión aprobados con incentivos autonómicos.

Las dos mesas redondas celebradas profundizaron en temas clave para el futuro regional. La primera, con Celina Pérez Casado, Francisco Tato y Juan Marín, abordó la competitividad de Extremadura, la marca territorial y la colaboración público-privada. La segunda, bajo el título “Empresas que inspiran: propósito, personas y poder real”, reunió a empresarios como Abraham Granadino (Gaboral), Isidro Carmona (Fundación Ecoánime), Luis Felipe de la Morena (San Telmo) y Manuel Sánchez Ramírez (Lean Best), quienes compartieron experiencias sobre liderazgo humano, innovación y sostenibilidad.

José Guisado explicando el caso Láserum / Rodrigo Morán

El encuentro cerró con una sensación compartida de optimismo y energía empresarial. GEN y San Telmo lograron conectar a generaciones distintas de empresarios bajo un mismo propósito: seguir creciendo, cooperar y transformar Extremadura desde la acción y el talento.

Una jornada que no solo reunió a empresas, sino que reavivó el espíritu de emprender con propósito.