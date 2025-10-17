Instalan rótulos para recordar los nombres antiguos de las calles

El Ayuntamiento de Almendralejo ha iniciado una campaña de reposiciones de rótulos con los nombres antiguos de las calles, con el objetivo de mantener viva la memoria histórica y popular de la ciudad. El primer rótulo se ha descubierto hoy en la calle Donoso Cortés, que antiguamente se conocía como calle El Rano, en un acto en el que han participado el alcalde, José María Ramírez, y la concejala de Urbanismo, Josefina Barragán.

El alcalde ha explicado que la iniciativa surgió gracias a la propuesta del vecino Lorenzo Arnao, quien impulsó la idea de recuperar la denominación tradicional de las calles, y cuenta también con la colaboración de Manuel Rodrigo Asensio, autor de un libro que recopila los nombres antiguos de las vías de Almendralejo.

Durante el acto, Ramírez agradeció la implicación ciudadana y destacó que esta medida “busca rendir homenaje a la historia local y a las generaciones que dieron identidad a cada rincón de la ciudad”.

En los próximos días, el Ayuntamiento procederá a instalar nuevos rótulos en distintas calles y avenidas, colocando junto a su nombre actual la antigua denominación popular por la que eran conocidas. Además, se aprovechará la actuación para renovar las placas deterioradas o en mal estado.

Entre las calles incluidas en la campaña figuran la avenida de América (calle de los Antrines), calle Bailén (calle del Molino), calle Colón (callejita la Rosenda), calle Zorrilla (calle del Pocito), o plaza de Extremadura (El Pilar Viejo), entre muchas otras.