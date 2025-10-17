En marcha la obra de sustitución de la cubierta de la piscina climatizada

Las esperadas obras de remodelación de la cubierta de la piscina climatizada de Almendralejo ya están en marcha. Se trata de una actuación largamente demandada por los usuarios de esta instalación municipal, que llevaban más de un año esperando su inicio y que, durante este tiempo, han tenido que desplazarse a piscinas de localidades cercanas para continuar con sus entrenamientos deportivos, terapias o programas de recuperación.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha visitado recientemente los trabajos acompañado por varios ediles del equipo de gobierno, donde han podido comprobar de primera mano el avance de la obra y el proceso de sustitución de la antigua cubierta.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa 3LC Gestión Integral y cuenta con un presupuesto total de 410.000 euros. Los trabajos contemplan la instalación de una nueva cubierta de madera laminada encolada, un material mucho más resistente a la humedad y a las condiciones ambientales propias de este tipo de recintos. Además, se procederá a la eliminación del falso techo, la mejora de los sistemas de recogida de aguas pluviales y la instalación de iluminación LED, lo que permitirá un importante ahorro energético y una mayor eficiencia y sostenibilidad en el mantenimiento del edificio.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que esta actuación permitirá modernizar por completo una instalación muy utilizada por deportistas, clubes y usuarios particulares, ofreciendo un espacio más seguro, cómodo y sostenible. Asimismo, ha recordado que la piscina climatizada es un referente deportivo y terapéutico para la ciudad, donde entrenan tanto clubes de natación y triatlón como personas que utilizan sus servicios para programas de rehabilitación y actividad física adaptada.

El plazo de ejecución de las obras es de tres meses, por lo que se espera que la instalación pueda reabrir sus puertas al público en el primer trimestre del próximo año.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Almendralejo da respuesta a una de las principales demandas ciudadanas en materia de instalaciones deportivas, apostando por un modelo de gestión que combine eficiencia energética, accesibilidad y modernización de los servicios públicos.

La ejecución la está realizando una empresa de la localidad que, normalmente, afronta proyectos de territorio nacional, pero a sabiendas de la necesidad de la población y urgencia de esta instalación, aceptó el reto de ejecutar pronto la obra. Se esperan que no surjan contratiempos durante su ejecución.