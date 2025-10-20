Adenex se interesa por los detalles de las obras de mejoras futuras en Las Mercedes de Almendralejo

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha anunciado que solicitará una reunión con el Ayuntamiento de Almendralejo para conocer el desarrollo de las actuaciones previstas con fondos europeos, especialmente las relacionadas con el arroyo Charnecal y el parque de Las Mercedes. La organización considera que se trata de intervenciones “largamente esperadas” y necesarias para avanzar en la recuperación ambiental del municipio.

En el caso del arroyo Charnecal, Adenex subraya la importancia de acometer cuanto antes las obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y restaurar ecológicamente el cauce a su entrada por la ciudad, lo que, además, permitiría habilitar nuevos espacios verdes para el disfrute ciudadano. La entidad también ha reclamado atención urgente para el arroyo de Las Picadas, a su paso por el recinto ferial, incluido por SEO/BirdLife entre las 120 zonas más degradadas de España, cuya recuperación “no puede seguir posponiéndose”.

Adenex mantiene un especial interés en el parque de Las Mercedes, para el que la propia asociación presentó en 2024 un proyecto de mejora con el respaldo de la barriada y la Coordinadora de Barriadas. El plan proponía incrementar la vegetación, fomentar la educación ambiental y mejorar el uso vecinal del espacio. Aunque el Ayuntamiento lo incorporó a la convocatoria del Plan EDIL, Adenex afirma que “aún no se han concretado los detalles de ejecución”.