Alertan que la planta de biometano no será beneficiosa para los acuíferos de Tierra de Barros

Ecologistas en Acción de Extremadura ha lanzado una seria advertencia sobre los riesgos ambientales que puede acarrear la planta de biometano proyectada en Almendralejo por la empresa Biomet. Según la organización, este proyecto podría agravar la contaminación por nitratos en los suelos y acuíferos de la comarca de Tierra de Barros, una de las zonas más afectadas por este tipo de contaminación en la región. El colectivo denuncia que la Junta de Extremadura eximió a la planta de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, aprobándola mediante un informe simplificado que no contempla aspectos clave como el destino final del nitrógeno o la existencia de un plan agronómico para la aplicación del digestato.

Ecologistas recuerda que la comarca está declarada Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos y Zona Sensible, lo que, de acuerdo con la normativa vigente, exige la aplicación de planes de reducción de nutrientes que aseguren que la carga neta de nitrógeno y fósforo no aumente. Sin embargo, sostienen que ni Biomet ni las demás plantas de biogás proyectadas en municipios como Don Benito, Valdetorres, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Mérida, Badajoz, Alconera o Granja de Torrehermosa incluyen la comprobación del balance neto de nutrientes ni medidas de compensación en cuenca.

Desde la asociación expilcan que el Plan Hidrológico del Guadiana 2022–2027 establece programas de reducción de nitrógeno y fósforo, controles sobre vertidos industriales y agrícolas, y una red oficial de seguimiento de la calidad del agua, pero alerta de que las autorizaciones ambientales y permisos de vertido siguen sin incorporar estos controles.

Según la organización, las plantas de biometano no eliminan el nitrógeno, sino que lo transforman en amonio, una forma más soluble y fácilmente filtrable hacia los acuíferos. Citan experiencias de Alemania, Francia o Dinamarca, donde hasta el 90 por ciento del nitrógeno y fósforo del estiércol original permanece en el digestato, aumentando el riesgo de contaminación difusa. Un estudio de la Universidad de Aarhus (2019) y otro del Tribunal de Cuentas Europeo (2021) advierten de que la expansión del biogás no garantiza la reducción de nitratos y, en regiones saturadas, puede incluso agravar el problema.

Ecologistas en Acción estima que existen entre 1.300 y 1.400 explotaciones porcinas intensivas en la provincia de Badajoz, y que el ciclo del biogás «convierte un residuo ganadero en un negocio energético subvencionado».