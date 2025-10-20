La asociación oncológica Tierra de Barros pone «esperanza» con un mensaje potente en Las Palmeras

La asociación oncológica Tierra de Barros dio visibilidad al día mundial por el cáncer de mama con una serie de actividades que tuvieron como centro neurálgico el parque de Las Palmeras. Primeramente, hubo actividades deportivas para fomentar hábitos de vida saludable, pero fue el manifiesto de una paciente oncológica el que llenó de emoción el acto y puso esperanza a todas aquellas que luchan día a día con la enfermedad. El acto finalizó con una marcha simbólica hasta la ermita de la Piedad.