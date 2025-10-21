Almendralejo
Alumnos de formación mejoran parte de las instalaciones deportivas en Almendralejo
Son alumnos de la Escuela Vinae que trabajan en los dos polideportivos con prácticas
Alumnos del proyecto Escala Vinae desarrollan actualmente diversos trabajos prácticos de pintura y soldadura para la mejora de instalaciones deportivas. En estos momentos, el grupo se encuentra trabajando en el cerramiento del Pabellón San Roque, tras haber finalizado la mejora de la zona de vóley, y continuará próximamente con actuaciones en la pista de pádel, además de intervenciones en el polideportivo Tomás de la Hera y el pabellón Europa.
Los alumnos de Escala Vinae, impulsado como un proyecto de formación con aplicación práctica, también ejecutarán tareas de impermeabilización en las gradas del campo de fútbol situado junto a la piscina municipal y la pintura de la pista de frontón. Por su parte, el alumnado especializado en soldadura lleva a cabo el cerramiento de la pista de fútbol del Parque de Las Mercedes y ha colaborado en la mejora de la pista de atletismo del polideportivo municipal.
