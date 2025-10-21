Almendralejo
Impulsado un programa para apoyar a las personas que son cuidadores
Amiga 1931 organiza actividades para un mejor equilibrio emocional de estas personas
La Asociación AMIGA 1931 ha puesto en marcha un nuevo proyecto destinado a mejorar la salud y el bienestar de las personas que se dedican al cuidado de familiares o personas dependientes. Bajo el nombre ‘Quién cuida a las cuidadoras’, la iniciativa busca ofrecer un espacio de autocuidado y equilibrio emocional a mujeres y hombres que habitualmente centran su energía en atender a los demás, olvidando con frecuencia su propio bienestar físico y mental.
El programa, financiado por la Diputación de Badajoz, combina diversas actividades que favorecen la relajación, la conexión interior y la mejora de la salud integral. Entre ellas, se incluyen clases de pilates, yoga, meditación y talleres de relajación, además de actividades especiales como la sanación de útero y el baño sonoro, técnicas que promueven la armonía corporal y emocional.
Las sesiones de pilates serán las primeras en comenzar esta misma semana, con continuidad durante los meses de octubre y noviembre. Por su parte, las clases de meditación arrancarán este jueves, prolongándose también en los mismos meses. Además, el programa contempla talleres puntuales: el 7 de noviembre se celebrará el de sanación de útero, y el 28 de noviembre, el de baño sonoro, ambos diseñados para favorecer la desconexión y el bienestar personal.
