Almendralejo

Impulsado un programa para apoyar a las personas que son cuidadores

Amiga 1931 organiza actividades para un mejor equilibrio emocional de estas personas

Una imagen de archivo de cuidadores con mayores en el día de los abuelos en el parque de la Piedad

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Asociación AMIGA 1931 ha puesto en marcha un nuevo proyecto destinado a mejorar la salud y el bienestar de las personas que se dedican al cuidado de familiares o personas dependientes. Bajo el nombre ‘Quién cuida a las cuidadoras’, la iniciativa busca ofrecer un espacio de autocuidado y equilibrio emocional a mujeres y hombres que habitualmente centran su energía en atender a los demás, olvidando con frecuencia su propio bienestar físico y mental.

El programa, financiado por la Diputación de Badajoz, combina diversas actividades que favorecen la relajación, la conexión interior y la mejora de la salud integral. Entre ellas, se incluyen clases de pilates, yoga, meditación y talleres de relajación, además de actividades especiales como la sanación de útero y el baño sonoro, técnicas que promueven la armonía corporal y emocional.

Las sesiones de pilates serán las primeras en comenzar esta misma semana, con continuidad durante los meses de octubre y noviembre. Por su parte, las clases de meditación arrancarán este jueves, prolongándose también en los mismos meses. Además, el programa contempla talleres puntuales: el 7 de noviembre se celebrará el de sanación de útero, y el 28 de noviembre, el de baño sonoro, ambos diseñados para favorecer la desconexión y el bienestar personal.

