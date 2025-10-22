Almendralejo se erige en la capital de los videojuegos y la animación

Almendralejo vuelve a situarse en el centro del mapa creativo y tecnológico de Extremadura con la celebración de la cuarta edición del Festival de la Animación y el Videojuego FPS (Frame, Play & Screen), que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en el Centro Cultural San Antonio, con actividades paralelas en otros espacios como la Escuela de Música, el Teatro Carolina Coronado o el Cine Victoria.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha presentado el evento acompañado por el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado; el concejal de Emprendimiento, Saúl del Amo; el director gerente de FUNDECYT-PCTEX, José Luis Canito; y el productor de The Glow, José María Fernández de Vega, impulsor del proyecto. Ramírez ha recordado que tanto el Ayuntamiento de Almendralejo como la Junta de Extremadura mantienen una aportación económica de 15.000 euros cada uno, consolidando un modelo de colaboración que ha permitido que el festival crezca año tras año.

«El FPS es una apuesta por la cultura, el talento y el empleo local. Es una ventana para conectar la formación con las oportunidades laborales dentro de una industria en plena expansión», destaca el alcalde, que siempre ha apoyado el proyecto del almendralejense José María Fernández de Vega.

Desde su nacimiento en 2022, el Festival FPS se ha consolidado como referente regional en la animación y los videojuegos, atrayendo a profesionales, estudiantes y aficionados de toda España. En sus ediciones anteriores ha contado con la presencia de creadores vinculados a títulos de éxito como Buscando a Nemo, Robot Dreams, Unicorn Wars o la saga Blasphemous.

La edición de este año amplía su programación con más talleres, exposiciones y concursos. Entre las novedades destacan el Primer Concurso de Carteles FPS, abierto al público, cuyas obras serán expuestas en el Conventual San Antonio, y el Primer Concurso de Escaparates FPS, que involucrará al comercio local en la ambientación temática de la ciudad. Además, durante el fin de semana del festival se instalará una carpa interactiva en la calle Real, donde el público podrá jugar a diferentes videojuegos gracias a la colaboración de la empresa FullNet.

El festival contará con la presencia de figuras internacionales como Diego Porral, animador y director en Love, Death & Robots (Netflix), ganador de dos premios Emmy; José Luis Ucha, director de My Little Pony: A New Generation; y las productoras María Luquero y Reyes Arnal, de Robot Dreams, Pocoyó o El Ranchito.