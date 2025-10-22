Diabetal reúne a distintos artistas en una gala el 8 de noviembre

La asociación Diabetal abrirá el próximo 8 de noviembre el programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, con una gala solidaria en el Teatro Carolina Coronado.

La velada, de carácter benéfico, contará con un variado repertorio de actuaciones musicales y artísticas destinadas a recaudar fondos para los programas sociales y de apoyo que desarrolla la asociación. Entre los participantes figuran la Escuela de Baile de Pedro Cruz, la Escuela Evolution de Calamonte, la Tuna de Villafranca de los Barros y un minigrupo de carnaval de Cádiz, con artistas destacados como Kike Lozano, Tatán, Cristo Amador y El Melli.

La gala será el punto de partida de un amplio programa de actividades que incluirá también una doble jornada científica el 14 de noviembre, bajo el lema “Ciencia, salud y metabolismo”, en el Palacio del Vino y la Aceituna. Esta cita reunirá a expertos en ponencias, talleres y demostraciones científicas, entre ellas “Lo invisible también se mueve”, centrada en el uso de sensores de glucosa para visualizar las curvas metabólicas.