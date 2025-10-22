Ramírez lamenta que no se arreglen las carreteras de circunvalación y la EX105

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha mostrado su malestar por la falta de nuevas inversiones destinadas a la ciudad en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, que, según ha denunciado, “repiten las mismas partidas que el año pasado” sin incluir actuaciones “nuevas e importantes” para el municipio y la comarca de Tierra de Barros.

El alcalde ha expresado su especial preocupación por la ausencia de los proyectos de mejora de la carretera EX-105 y la EX-359 (circunvalación), dos infraestructuras que considera “imprescindibles” para el desarrollo y la seguridad vial del municipio. “Siguen sin aparecer, pese a que he trasladado personalmente la situación al consejero de Infraestructuras, Manuel Martín. No tengo confianza en que la incluyan, pero es imprescindible. La situación del firme y la señalización es indecente”, ha subrayado.

Ramírez ha recordado que, aunque estas vías no son de competencia municipal, el Ayuntamiento ha tenido que asumir actuaciones puntuales, como el repintado de pasos de peatones frente al colegio San Roque, ante el deterioro del trazado.

A pesar de la falta de inversiones concretas, el regidor confía en que de algunas partidas “más genéricas” puedan derivarse futuras actuaciones en la ciudad, como las reformas pendientes en el colegio público San Roque o la creación de un aula de volumen en el instituto Arroyo Harnina. “Esperamos que no se olviden de Almendralejo”, ha concluido.