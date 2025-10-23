Más atención para los centros de salud de San José y San Roque

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reforzado el Punto de Atención Continuada (PAC) unificado de Almendralejo con la incorporación de un nuevo equipo asistencial, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio sanitario y responder a la creciente demanda asistencial del municipio.

Se trata de la primera vez desde su creación que este dispositivo sanitario cuenta con tres equipos simultáneos de atención, lo que supone un incremento significativo de los recursos humanos y de la capacidad de respuesta ante urgencias y consultas fuera del horario ordinario de los centros de salud.

El PAC de Almendralejo presta servicio a una población superior a 33.000 personas, de las cuales casi 4.600 son menores, pertenecientes a las Zonas Básicas de Salud San José y San Roque. La ampliación del personal permitirá reducir los tiempos de espera, disminuir la carga asistencial de los profesionales sanitarios y garantizar una atención más eficaz, ágil y segura para los ciudadanos.

El nuevo equipo, compuesto por un médico y un enfermero, se integrará plenamente en la dinámica del servicio, reforzando la atención en momentos de mayor afluencia y permitiendo una distribución más equilibrada de las cargas de trabajo.

Desde el SES destacan que esta medida se enmarca en la estrategia regional de fortalecimiento de la atención continuada, especialmente en aquellos municipios con un alto volumen de actividad asistencial. El objetivo, señalan, es optimizar la respuesta del sistema sanitario y asegurar que la población reciba una atención adecuada y de calidad en todo momento.