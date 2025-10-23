María Victoria Gil y Marcelo Pacheco serán las Medallas de Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado a conocer los reconocimientos oficiales correspondientes al año 2025, que distinguen a cuatro personalidades destacadas por su trayectoria profesional, su compromiso social y su vinculación con la ciudad. En esta edición, el consistorio ha acordado conceder la Medalla de Almendralejo a María Victoria Gil Álvarez y Marcelo Pacheco, y nombrar Hijos Adoptivos de la ciudad a Manuel Mosquera y Manuel Rodrigo Asensio.

La científica y divulgadora María Victoria Gil Álvarez será una de las galardonadas con la Medalla de Almendralejo por su amplia labor en el ámbito de la salud, la ciencia y la educación. Presidenta fundadora de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos, lleva más de una década dedicada a la sensibilización y formación sobre las alergias alimentarias. En 2017 fue reconocida como Personaje de Almendralejo y en 2018 recibió la Medalla de Extremadura. Destaca además por su compromiso con el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología, siendo mentora del proyecto STEM Talent Girl y coordinadora de los Premios Investigar en Igualdad. Autora, conferenciante y divulgadora científica, ha colaborado con instituciones educativas, penitenciarias y universitarias, y fue fundadora de la Asociación para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura (ADiCiTex).

El otro galardonado con la Medalla de Almendralejo será Marcelo Pacheco, director de arte, escenógrafo y diseñador de producción con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito audiovisual, teatral y cinematográfico, tanto en España como a nivel internacional. Ha trabajado en más de cuarenta producciones de ficción, entre ellas Amar en tiempos revueltos, Isabel, La Catedral del Mar, La Señora o Brigada Costa del Sol. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Emmy Internacional 2024 por La Promesa y con una nueva nominación en 2025 por Valle Salvaje. Actualmente dirige su propia firma, Marcelo & Partners, y colabora con grandes productoras y plataformas como Netflix, HBO, Movistar, Disney+ o Amazon Prime Video.

En cuanto a los títulos de Hijos Adoptivos de Almendralejo, el Ayuntamiento ha querido reconocer la trayectoria y el vínculo con la ciudad de Manuel Mosquera, actual director deportivo del Extremadura, nacido en A Coruña en 1968. Mosquera inició su carrera como jugador en el Deportivo de La Coruña, y vivió una etapa muy destacada en el CF Extremadura, con el histórico ascenso a Primera División en 1996. Tras su paso por clubes como la SD Compostela o el Córdoba, continuó su labor como entrenador, dejando una profunda huella humana y profesional en el fútbol extremeño y en el club azulgrana.

El segundo título de Hijo Adoptivo será para Manuel Rodrigo Asensio, natural de Miguelturra (Ciudad Real), quien llegó a Almendralejo hace más de cincuenta años para incorporarse a RENFE, donde desarrolló una larga carrera profesional. Desde entonces ha mantenido una intensa implicación social y cultural en la ciudad, participando activamente en la vida pública y convirtiéndose, por méritos propios, en un almendralejense de corazón.