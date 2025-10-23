Ricardo Leal, protagonista de excepción para el ‘Vinito Emprendedor’

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) celebrará una nueva edición de su tradicional ‘Vinito Emprendedor’ el próximo jueves 13 de noviembre, a las 20.00 horas, en Bodegas Paiva, con la presencia del reconocido empresario extremeño Ricardo Leal Cordobés, fundador de Cristian Lay y presidente de CL Grupo Industrial, como protagonista invitado.

Este foro empresarial, que se ha consolidado como un punto de encuentro distendido entre el empresariado local y regional, busca generar un espacio de inspiración y diálogo con figuras de referencia del mundo de los negocios. En esta ocasión, el invitado será Ricardo Leal, uno de los mayores referentes del emprendimiento en Extremadura y ejemplo de liderazgo industrial con arraigo en la región. Nacido en Jerez de los Caballeros, Leal inició su trayectoria profesional desde un pequeño taller de joyería, germen de lo que hoy es CL Grupo Industrial, un conglomerado 100% español formado por 28 compañías, con 3.200 empleados y una facturación de 2.300 millones de euros en 2022.

El grupo, que comenzó dedicado a la bisutería de lujo bajo la marca Cristian Lay, ha diversificado su actividad en sectores como el acero, la química, el packaging o las energías renovables, exportando sus productos a más de 30 países.

Durante la presentación del evento, la presidenta de CEAL, Myriam Lázaro, destacó la trayectoria de Leal como «un ejemplo de cómo un emprendedor extremeño, con juventud y desde un modesto taller, ha sido capaz de crear y consolidar un gran grupo industrial global, manteniendo una relación estrecha con su tierra y con las personas». Lázaro subrayó también una frase del empresario que, a su juicio, refleja su esencia: «El éxito no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de generar un impacto positivo en nuestra tierra y en las personas».

Por su parte, el director general de Ondupack, Fernando Tolosa, muy cercano al empresario, definió a Leal como «el mayor empresario extremeño de la historia», destacando su visión de futuro, compromiso y cercanía. «Siempre te sorprende, no solo por su capacidad de negocio, sino por sus ganas de seguir creciendo y creando empleo en Extremadura. Si puede montar una empresa, lo hace aquí, antes que en otro lugar. Eso lo tiene claro», afirmó.

Tolosa recordó además el reciente ejemplo de la nueva planta de packaging inaugurada en Navalmoral de la Mata, donde CL Grupo Industrial continúa expandiendo su presencia productiva en la región.