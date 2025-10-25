Feafes Almendralejo pide una mayor sensibilización ante Halloween

Cada octubre, las calabazas vuelven a las puertas, los disfraces llenan los escaparates y los colegios y asociaciones preparan su tradicional pasaje del terror. Es una cita esperada, divertida, donde el miedo se convierte en excusa para reír y disfrutar. Pero, entre tanto maquillaje y susto preparado, hay algo que no todos advierten: algunas de esas escenas de «locos», «psicópatas» o «manicomios» siguen perpetuando una imagen injusta sobre la salud mental.

Desde FEAFES Salud Mental Almendralejo tienen claro que el miedo no puede alimentarse del sufrimiento real de las personas. Este año han querido volver a alzar la voz con una campaña que ya habían llevado a cabo años anteriores: ‘Halloween sin estigmas’. La propuesta no es prohibir ni señalar, sino invitar a la reflexión. «Queremos que la gente se lo pase bien, claro que sí”», explica Inma Valero Almagro, psicóloga y presidenta de la entidad, «pero también que lo hagan sin herir, sin caricaturizar lo que para otros es una lucha diaria».rc

FEAFES lleva años trabajando en Almendralejo y en toda Extremadura en diferentes líneas de actuación como la atención directa a personas con problemas de salud mental, apoyo a las familias y, sobre todo, la sensibilización social. «La erradicación del estigma es una de las más importantes», añade Valero. «Seguimos viendo cómo la sociedad asocia erróneamente salud mental con violencia, y eso no es real. Hay muchas falsas creencias, y una de las más graves es esa».

En su trabajo diario, el equipo de FEAFES detecta cómo ese estigma sigue afectando de forma profunda a quienes conviven con un problema de salud mental continuado. Personas que, además de necesitar atención sanitaria, requieren apoyo social para integrarse plenamente en la comunidad. Por eso, cuando llegan fiestas como Halloween y se repiten disfraces o escenas ambientadas, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, la herida se abre de nuevo. «Parece una tontería, pero no lo es», explica la presidenta.

La propuesta es sencilla: cambiar la mirada. Sustituir los clichés de los manicomios por fantasmas, brujas o calabazas, que pertenecen al terreno de la ficción. «El miedo está bien si se queda en los monstruos de mentira. Lo que no puede dar miedo es la salud mental», insisten desde la entidad. El mensaje que lanzan busca calar especialmente entre los jóvenes, los grandes protagonistas de esta fiesta. Desde la entidad han detectado que cada vez más adolescentes y jóvenes experimentan dificultades emocionales, pero muchos no las comparten por miedo al juicio o a la incomprensión.

La presidenta reconoce que no es la primera vez que lanzan esta campaña, pero cada año sigue siendo necesaria. Desde la asociación insisten en que la ciudad ha avanzado mucho en materia de inclusión. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. «A veces la gente no lo hace con mala intención, simplemente no se da cuenta», comenta.