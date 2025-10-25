Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

El quiosco bar del parque de Las Mercedes despierta interés

El ayuntamiento abre un nuevo proceso para conceder su gestión tras haber quedado desierto en anteriores convocatorias

Quiosco bar de Las Mercedes.

Quiosco bar de Las Mercedes. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto un nuevo plazo para la adjudicación del quiosco bar del parque de Las Mercedes, tras constatar el interés de varios empresarios. El espacio, que ha salido a concurso en anteriores ocasiones sin éxito, podría contar por fin con un nuevo gestor tras varios intentos fallidos.

El ayuntamiento ha iniciado un procedimiento de concurrencia abierta para que las empresas o particulares puedan presentar sus propuestas hasta el 13 de noviembre. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, en el que los criterios de valoración se basarán en la oferta económica sobre el canon anual, la creación de empleo y la propuesta de explotación y mejora de la imagen del quiosco. Sería para cinco años.

