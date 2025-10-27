Almendralejo y Aracena estrechan lazos a través de la gastronomía

El jamón ibérico de Aracena y el cava de Almendralejo han sellado su unión en un acto celebrado en la Feria del Jamón de Aracena, donde ambos productos han formalizado su maridaje gastronómico como símbolo de la estrecha relación entre dos territorios unidos por la tradición, la calidad y la pasión por la buena mesa.

El encuentro, celebrado en el Recinto Ferial de Aracena, contó con la participación del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y del alcalde de Aracena, Manuel Guerra, acompañados por la concejala de Turismo de Almendralejo, Josefina Barragán, y el concejal de Desarrollo Local aracenense, Carlos García. Durante el acto, la Denominación de Origen Cava de Almendralejo ofreció una degustación de su producto junto al punto oficial de corte de jamón de la feria, en una cita que atrajo el interés de numerosos visitantes y profesionales del sector gastronómico.

Esta iniciativa refuerza los lazos entre ambos municipios dentro de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, de la que Aracena y Almendralejo son socios fundadores.