Almendralejo

La ermita de Santiago recupera las misas un domingo al mes

Anteriormente sólo se abría durante la festividad del Santo, pero el esfuerzo de la Hermandad del Cristo del Amparo ha sido crucial

Misa en la ermita de Santiago durante la celebración del Santo.

Misa en la ermita de Santiago durante la celebración del Santo. / EP

Rodrigo Morán

La Ermita de Santiago ha vuelto a abrir sus puertas desde el pasado domingo para la celebración de la Santa Misa. La comunidad cristiana de Almendralejo celebra con entusiasmo esta esperada noticia, que supone el renacer de la vida litúrgica en uno de los templos más queridos y representativos de la ciudad.

Durante los últimos años, la ermita únicamente abría con motivo de la festividad del Santo, por lo que la recuperación de las eucaristías supone retomar una tradición espiritual profundamente arraigada en la historia religiosa local. Gracias al compromiso y la ilusión compartida por numerosos fieles, y al impulso de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo, la ermita acogerá a partir de ahora una misa mensual, devolviendo al templo su papel como lugar de encuentro y oración.

