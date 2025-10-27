Pedro Calvo, pregonero de la Semana Santa de Almendralejo para 2026

El Consejo de Hermandades de Almendralejo ha designado a Pedro Calvo García como pregonero oficial de la Semana Santa de 2026, una distinción que reconoce su profunda vinculación con la vida cofrade local.

Con 42 años, natural de Almendralejo, Pedro Calvo es florista y decorador de profesión, aunque su nombre está estrechamente ligado al ámbito cofrade. Regenta la floristería D’ Rosas, muy conocida en la ciudad y situada en la avenida López de Ayala. Miembro activo de la Hermandad del Santísimo Cristo y María Santísima de la Merced, San Juan Evangelista y la Santa Cruz, desempeña actualmente el cargo de Diputado Mayor de Gobierno. Además, es vestidor de diversas imágenes marianas y ejerce como Prioste de la Santísima Virgen de la Piedad, patrona de la ciudad.

Su nombramiento ha sido recibido con gran satisfacción entre las hermandades locales, que destacan su entrega, su sensibilidad artística y su profundo conocimiento de la Semana Santa almendralejense. Desde el Consejo de Hermandades han querido felicitar a Pedro Calvo «por este nombramiento tan significativo en su vida cofrade».

Junto a él, el Consejo también ha anunciado el nombre del Pregonero del Costalero 2026, que será Víctor García Vivas, de 34 años, igualmente natural de Almendralejo. Costalero de María Santísima de la Merced y San Juan Evangelista, cuenta con más de quince años de experiencia bajo las trabajaderas, habiendo formado parte también de los pasos del Beso de Judas y del Santísimo Cristo del Amparo. Cofrade desde niño, Víctor comenzó su andadura con apenas ocho años como nazareno y afronta ahora «una levantá cargada de emoción», según ha expresado el Consejo al felicitarlo por su designación.

El título de Cofrade de Honor 2026 ha recaído en Antonio Herrera Ruiz, de 68 años y natural de Fuente del Maestre, cuya trayectoria cofrade está marcada por una dedicación constante a la Hermandad de la Oración en el Huerto y el Beso de Judas, de la que fue Hermano Mayor durante una década. También ha sido Mayordomo y Vicepresidente del Consejo de Hermandades, además de miembro activo de la Hermandad del Amparo y de los Estudiantes, habiendo formado parte de la primera cuadrilla del Cristo del Amparo y portado a la Virgen de la Piedad Coronada, su mayor devoción.

Por último, el Consejo ha querido otorgar una mención honorífica a Donato Díaz Macías, de 70 años, un hombre siempre dispuesto a colaborar y servir en silencio a las hermandades.