La Cena de Gala Empresarial Solidaria recaudará fondos en la lucha contra el cáncer

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL), BNI Desafío y ASEMCE han anunciado la celebración de la VI Cena de Gala Empresarial Solidaria, un encuentro benéfico que tendrá lugar el viernes, 21 de noviembre, en las instalaciones de Bodegas Sani Viña Extremeña, en Almendralejo. La cita mantiene su carácter solidario desde la primera edición: la recaudación íntegra se donará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La organización ha recordado que, en las últimas semanas, la Asociación Oncológica Tierra de Barros está culminando su proceso de incorporación a la AECC, una estrategia destinada a reforzar la estructura asociativa y mejorar los recursos y servicios destinados a pacientes y familias afectadas por la enfermedad. En este contexto, la Cena de Gala se convierte en una herramienta clave para generar fondos que permitan impulsar nuevos proyectos de apoyo, acompañamiento e investigación en la comarca.

La Cena de Gala ha convocado al tejido empresarial de Almendralejo, Tierra de Barros y de toda Extremadura, invitando a las empresas a participar en una velada cuya finalidad es exclusivamente solidaria. «Solo uniendo fuerzas podemos dar un impacto real contra el cáncer», destacó Myriam Lázaro, presidenta de CEAL, durante la presentación del evento.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, subrayó el carácter consolidado de la iniciativa: «Este tipo de eventos siempre generan un lleno y, como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento estará presente como patrocinador».

Por su parte, Miguel Ángel Mendiano, presidente provincial de la AECC en Badajoz, agradeció la unión empresarial y afirmó que la recaudación tendrá un impacto directo en el territorio. Desde BNI Desafío, su presidente Javier Díaz de la Peña recordó que el objetivo es «recaudar lo máximo posible porque es bueno para todas aquellas familias que, de un modo u otro, sufren esta enfermedad».

Finalmente, Marisa de Vega, presidenta de ASEMCE, recalcó que «todo lo que se recaude irá para proyectos que se queden en Almendralejo y Tierra de Barros».

Este año, la Cena de Gala contará como Padrino con el empresario Atanasio Naranajo Hidalgo, presidente fundador de TanyNature. Hijo y nieto de agricultores, impulsó en 2002 una compañía que hoy es referente internacional en la producción y exportación de fruta de hueso, con presencia en más de 50 países. Su trayectoria destaca por la innovación agrícola, la sostenibilidad medioambiental y la generación de empleo.