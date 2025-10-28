El CIT elige al Círculo Mercantil como Premio Importante de Almendralejo

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Almendralejo ha anunciado los galardonados de sus reconocimientos anuales, que serán entregados el próximo 23 de noviembre. El presidente del CIT, Leocadio Moya, ha sido el encargado de desvelar los nombres de los premiados, entre los que destaca el Círculo Mercantil, que recibirá el título de ‘Importante de Almendralejo’.

La elección del Círculo Mercantil como ‘Importante de Almendralejo’ es especialmente significativa, ya que la entidad celebró en 2024 su centenario, cumpliendo 100 años de historia vinculada a la vida social, cultural y empresarial de la ciudad. En la misma sesión, también se acordó otorgar el reconocimiento de ‘Caballero de la Orden del Miajón de los Castúos’ al historiador Esteban Mira Caballos, por su labor investigadora y su contribución a la difusión del legado cultural extremeño.

Además, el CIT nombrará cónsules de Almendralejo a María José González del Valle García de la Peña, Pilar González Mata y Francisco Tena Díaz, distinción que se otorga a personas cuya trayectoria personal o profesional ha ayudado a proyectar el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras.

El premio ‘Ciudad de la Cordialidad. Memorial Julio Luengo’ recaerá en Santiago Barragán Garrido, en reconocimiento a su compromiso con la convivencia, la colaboración y el tejido social de Almendralejo.

Por último, el premio CIT a la hostelería será para el restaurante La Silera, que este año celebra 40 años de actividad, consolidado como uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad y como espacio de referencia gastronómica.