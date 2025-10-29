Los ‘Miércoles de Mercado’ proponen degustaciones gratuitas

El Mercado Municipal de la plaza de Abastos estrenará una nueva actividad gastronómica y participativa con la llegada de “Los Miércoles de Mercado”, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Almendralejo en colaboración con Escala Vinae y su alumnado de la especialidad Servicios de Bar y Cafetería.

La concejala responsable del Mercado, Josefina Barragán, ha presentado esta propuesta con la que se pretende convertir el mercado en “un punto de encuentro, aprendizaje y sabor”, promoviendo el consumo local y el contacto directo entre comerciantes y ciudadanía.

Las sesiones se celebrarán los miércoles 5, 12 y 26 de noviembre, y 10 de diciembre, en horario de 11:00 a 13:30 horas, y ofrecerán degustaciones gratuitas elaboradas y servidas por el alumnado de Escala Vinae.

Los productos serán aportados por los propios industriales del mercado, que han mostrado una gran implicación en el proyecto.