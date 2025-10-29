Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Los ‘Miércoles de Mercado’ proponen degustaciones gratuitas

Es una iniciativa del ayuntamiento de Almendralejo junto con la Escala Vinae para dinamizar las compras en la plaza de Abastos

Presentación de la nueva iniciativa para el Mercado municipal. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Mercado Municipal de la plaza de Abastos estrenará una nueva actividad gastronómica y participativa con la llegada de “Los Miércoles de Mercado”, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Almendralejo en colaboración con Escala Vinae y su alumnado de la especialidad Servicios de Bar y Cafetería.

La concejala responsable del Mercado, Josefina Barragán, ha presentado esta propuesta con la que se pretende convertir el mercado en “un punto de encuentro, aprendizaje y sabor”, promoviendo el consumo local y el contacto directo entre comerciantes y ciudadanía.

Las sesiones se celebrarán los miércoles 5, 12 y 26 de noviembre, y 10 de diciembre, en horario de 11:00 a 13:30 horas, y ofrecerán degustaciones gratuitas elaboradas y servidas por el alumnado de Escala Vinae.

Los productos serán aportados por los propios industriales del mercado, que han mostrado una gran implicación en el proyecto.

