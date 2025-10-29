Refuerzan los buses al cementerio por la festividad de Todos los Santos

La Concejalía de Cementerio del Ayuntamiento de Almendralejo ha coordinado un dispositivo municipal especial con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, los próximos 1 y 2 de noviembre. Este operativo contará con la colaboración de las áreas de Seguridad Ciudadana, Limpieza, Parques y Jardines y Transporte Urbano. El horario del cementerio permanecerá ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas, manteniendo el mismo régimen de apertura habitual.

Los vehículos particulares podrán acceder por la calle Industria y por la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra, donde se han habilitado zonas de aparcamiento frente a la puerta de acceso. Con el fin de evitar atascos y mejorar la circulación, la Policía Local colocará vallas separadoras entre los carriles para ordenar el tráfico y facilitar la movilidad en los momentos de mayor afluencia.

Como novedad destacada, el Ayuntamiento ha establecido un servicio extraordinario de autobús urbano, que funcionará este viernes 31, de 16:00 a 19:00 horas; el sábado 1 de noviembre, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; y el domingo 2 de noviembre, de 9:30 a 14:00 horas.

El recorrido incluirá las siguientes paradas: Juan Campomanes (estación de autobuses), Ortega y Muñoz (Papelería Fernández), Santa Marta 95 (junto al semáforo), rotonda de la avenida de la Paz (Mercadona), López de Ayala (Parroquia de San Roque), dos en Fray Alonso Cabezas (Salón de Belleza y Fremap), Plaza de Extremadura (Hotel Acosta), dos en Zacarías del Hera (parada de bus y esquina con Rodríguez Ibarra), avenida Rodríguez Ibarra (esquina con calle Mérida), Zugasti (frente a materiales Andrés), Cementerio, y dos más en avenida Rodríguez Ibarra (esquina con calle Frailes y Plaza de Toros), antes de regresar a Juan Campomanes.

Misas

El domingo 2 de noviembre se celebrarán las misas de los Difuntos en la explanada de la capilla del cementerio, a las 12:00 y 17:00 horas, para las que el Ayuntamiento habilitará sillas e infraestructura auxiliar. Asimismo, se recuerda que está prohibida la venta ambulante de flores y otros artículos en los alrededores del cementerio, y que la Policía Local actuará retirando la mercancía en caso de incumplimiento.

Durante estos días, los operarios de Parques y Jardines realizan labores de adecuación de zonas verdes, pintura y limpieza, junto con un equipo específico de limpieza coordinado con la empresa Minusbarros para dejar todo preprado para los vecinos.