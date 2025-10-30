Almendralejo
Bajan los robos de aceitunas y los puestos de compra en Tierra de Barros
Análisis tras una reunión informativa sobre el plan de actuación para la seguridad en explotaciones agrícolas
El Ayuntamiento de Almendralejo ha acogido una reunión informativa para hacer balance del Plan de actuación para la seguridad de explotaciones agrícolas durante la campaña de aceituna, donde se ha constatado una disminución de los robos de aceitunas en la comarca de Tierra de Barros. En el encuentro han participado el alcalde, José María Ramírez; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el director general de Agricultura, José Manuel Benítez Medina; los concejales de Agricultura y Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Forte y Juliana Megías; además de representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Guardería Rural y organizaciones agrarias.
Ramírez ha destacado el trabajo conjunto entre administraciones y fuerzas de seguridad. “Los robos han disminuido y existe satisfacción entre los agricultores, aunque debemos continuar vigilantes”, afirmó el alcalde.
Por su parte, el delegado del Gobierno ha explicado que se está actuando de forma coordinada con la Junta de Extremadura y la Guardia Civil. Recordó que, gracias a la aplicación del nuevo decreto de trazabilidad, los puestos de recepción y compra de aceituna han pasado de 133 a 44 controles autorizados, lo que dificulta la venta del fruto robado.
El operativo incluye el despliegue de unidades especializadas como los equipos ROCA y RACE, el SEPRONA, y los agentes del programa Pegaso, que emplean drones para la vigilancia aérea. También se han sumado efectivos del Escuadrón de Caballería y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.
Además, y debido a la cercanía con la frontera, por primera vez se está realizando vigilancia conjunta con la Guardia Nacional Republicana de Portugal (GNR), reforzando así el control transfronterizo en las zonas rurales.
