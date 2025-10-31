Almendralejo
Crearán una red de voluntarios para acompañar a mayores en Almendralejo
La concejala Ballesteros lo anunció en pleno tras rechazar una moción de VOX que buscaba algo parecido para la Navidad
Almendralejo contará próximamente con una red de voluntarios destinada a ofrecer acompañamiento puntual a personas mayores durante todo el año. Así lo anunció la concejala del Mayor, Isabel Ballesteros, durante la sesión plenaria del mes de octubre, donde explicó que el Ayuntamiento está trabajando en un sistema organizado de colaboración ciudadana para atender situaciones en las que las personas mayores necesiten compañía, apoyo o acompañamiento en gestiones diarias.
El anuncio se realizó en el marco del debate de una moción presentada por VOX Almendralejo, en la que la concejala Eloísa Gracia solicitaba la creación de un censo de mayores que viven solos y la puesta en marcha de iniciativas específicas contra la soledad en Navidad, como la posibilidad de que familias voluntarias acogieran a personas mayores para evitar que pasaran las fiestas sin compañía. La moción contó con el apoyo del Partido Popular, pero fue finalmente rechazada por el grupo socialista, que ostenta la mayoría en el Pleno.
Gracia argumentó que “nadie debería pasar la Navidad solo” y alertó de que en Almendralejo más de 2.000 mayores podrían encontrarse en situación de soledad, mientras que, según sus datos, el programa municipal actual solo llega a unas 250 personas. Desde el PSOE, sin embargo, defendieron que el acompañamiento debe ser continuado, no solo en fechas señaladas, subrayando que el Ayuntamiento ya desarrolla el Programa de Acompañamiento en Soledad, activo desde hace cinco años.
