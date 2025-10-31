Reunión clave para conocer cómo se distribuirán las parcelas del nuevo polígono industrial en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo y Extremadura Avante han convocado una reunión informativa dirigida al tejido empresarial de la ciudad para explicar el proceso de adjudicación de las parcelas del nuevo polígono industrial actualmente en desarrollo. El encuentro tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El objetivo de esta convocatoria es presentar los avances del proyecto, ofrecer información detallada sobre la disponibilidad de parcelas (unas 28) y aclarar el procedimiento para solicitar su asignación. La sesión permitirá además resolver dudas y aclarar cuestiones que han surgido entre empresas y emprendedores, especialmente ante la incertidumbre existente sobre si algunas parcelas podrían estar ya asignadas previamente y sobre el número real al que se podrá optar.

La reunión contará con la participación del director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, acompañado por técnicos del proyecto, quienes ofrecerán información directa y verificada sobre el estado administrativo, los requisitos de solicitud, los criterios de adjudicación y el calendario estimado para que las empresas puedan planificar con antelación sus decisiones de inversión.