Almendralejo
Emotiva despedida a Gummersindo Durán tras 39 años como bombero en Almendralejo
Compañeros y familiares le hicieron un reconocimiento en la sede del parque comarcal con la presencia del alcalde
Almendralejo
Manuel Gummersindo Durán Guillén cerró su etapa como bombero en el parque comarcal de Almendralejo después de 39 años al servicio de los ciudadanos. Lo hizo con un acto de despedida en el que estuvo rodeado de sus familiares y amigos, tuvo la presencia del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y también de todo el cuerpo del parque comarcal de bomberos, que además de algunos regalos mostraron a ‘Gummer’ el enorme cariño que se ha ganado en esta carrera.
