Piden que los agricultores sigan denunciando los robos de aceitunas

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha hecho un llamamiento a los agricultores de la comarca para que continúen denunciando los robos de aceituna durante la presente campaña, subrayando la importancia de registrar cada sustracción para facilitar la actuación de las fuerzas de seguridad. La organización agraria recuerda que las denuncias pueden realizarse de forma telemática a través de la página oficial de la Guardia Civil (https://web.guardiacivil.es/es/), una herramienta que permite agilizar el proceso y, en muchos casos, hacerlo desde la propia explotación agrícola gracias a la aplicación móvil habilitada por el cuerpo de seguridad.

Desde la Comunidad de Labradores insisten en que la denuncia es fundamental para que se puedan reforzar los dispositivos de vigilancia y localizar con mayor rapidez tanto a los ladrones como a los puntos de compra ilegales que facilitan este tipo de delitos. «Solo si se deja constancia podemos frenar esta práctica que tanto daño económico y moral provoca en el campo», señalan.

La organización agraria también ha querido poner en valor la efectividad del último decreto publicado sobre la trazabilidad de uva y aceituna, que salió en el mes de julio, una normativa consensuada entre administraciones, agricultores, almazaras y cooperativas que ha permitido reforzar el control sobre la compraventa del producto. Gracias a esta herramienta legal, se han clausurado en los últimos meses decenas de puestos de compra fraudulentos, que operaban al margen de la ley y recibían aceituna sustraída.

El colectivo considera que la implantación del decreto ha logrado cubrir un vacío legal histórico, dificultando cada vez más las vías de comercialización ilegal. En este sentido, recuerda que vender aceituna en puestos no autorizados o a compradores que no acrediten la trazabilidad del producto convierte al productor en cómplice de un delito, lo que puede acarrear sanciones graves y responsabilidades penales. Por ello, recomienda asegurar siempre que la aceituna se entrega a compradores legales y registrados.

La Comunidad de Labradores y Ganaderos ha querido agradecer el esfuerzo coordinado de Guardia Civil, Policía Local, Guardería Rural, cooperativas, empresas y agricultores, insistiendo en que la colaboración entre todos está siendo clave para contener los robos durante la campaña. No obstante, advierten de que la campaña aún está en su ecuador y piden no bajar la guardia, por lo que seguirá muy vigilante para que estos resultados no cesen.