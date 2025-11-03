Almendralejo
Los vecinos de San José piden más atención a vehículos abandonados
Continúan los problemas de convivencia en esta barriada de Almendralejo
Los vecinos de la barriada de San José han vuelto a levantar la voz para denunciar lo que consideran una situación insostenible en sus calles. Aseguran que la convivencia se está deteriorando y que la falta de mantenimiento y control está provocando que la imagen del barrio empeore notablemente con el paso de los meses.
La preocupación principal se centra también en el estado de algunos vehículos estacionados en la vía pública. Según explican los residentes, hay coches que llevan “meses sin moverse”, acumulando suciedad y, en muchos casos, derramando aceites y líquidos que acaban extendiéndose por el asfalto. En una de las fotografías que han remitido a los medios, se observa un vehículo con un recipiente colocado de manera improvisada bajo el motor para recoger las fugas. “Esto no es solo una cuestión de estética, es un problema de salubridad y de seguridad”, señalan.
Los vecinos aseguran que estas situaciones se dan a plena luz del día, sin que haya supervisión ni medidas claras que frenen estas prácticas. Consideran que la falta de vigilancia contribuye a que actitudes poco cívicas se repitan, desde el abandono de vehículos hasta comportamientos incívicos en zonas comunes.
Desde la comunidad vecinal reclaman al Ayuntamiento una intervención urgente, con un incremento de las labores de limpieza, revisión del estado de los vehículos abandonados y, especialmente, mayor presencia policial o de vigilancia para prevenir y corregir conductas que afectan al bienestar colectivo.
