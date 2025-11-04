Ayuda en Acción culmina un nuevo curso para jóvenes desempleados

Ayuda en Acción ha completado la primera fase de la tercera edición del programa Impulsa Empleo Joven en Almendralejo, con la entrega de diplomas a los participantes que han superado la formación técnica en Electromecánica del Automóvil y el módulo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), junto con la capacitación en competencias para el empleo. A partir de ahora, los jóvenes comenzarán un periodo de prácticas no laborales en talleres y empresas del sector de la automoción en la comarca, con el objetivo de facilitar su inserción laboral en un ámbito profesional con demanda creciente.

Durante las últimas semanas, el alumnado ha recibido formación teórica y práctica en áreas clave para el mantenimiento, reparación y diagnóstico de vehículos, además de adquirir habilidades transversales relacionadas con la empleabilidad, como la comunicación eficaz, el trabajo en equipo, la autoconfianza y la búsqueda activa de empleo. Todo ello, con el acompañamiento continuo del equipo técnico del programa, que trabaja para conectar a los participantes con oportunidades reales en el mercado laboral.

Fernando Naranjo, coordinador territorial del proyecto en Extremadura, destacó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo socioeconómico del territorio.

“En esta tercera edición, Ayuda en Acción mantiene su compromiso con la juventud apostando por acciones formativas que promueven la inserción laboral. En Almendralejo, la formación como electromecánica del automóvil permite reforzar el tejido industrial de la comarca mientras nuestra juventud avanza hacia un empleo, en un sector que es, sin duda, clave para el desarrollo regional”, afirmó.