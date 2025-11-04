Almendralejo
Comienza el alquitranado de la carretera EX105 entre Almendralejo y Villalba de los Barros
Es una obra largamente esperada por muchos vecinos que, a diario, transitan por una carretera que presenta un mal estado
Los trabajos de acondicionamiento y mejora de la carretera EX-105 siguen esta semana en el tramo que conecta Almendralejo con Villalba de los Barros, pasando por Aceuchal. Se trata de una actuación largamente demandada debido al elevado volumen de tráfico que soporta diariamente esta vía y al notable desgaste que presentaba su firme en los últimos años.
Los trabajos continúan en la zona de Villalba de los Barros, donde las cuadrillas han comenzado con las labores de fresado del asfalto deteriorado. Según la planificación de obra, y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, está previsto que en los próximos días comiencen también las labores de fresado en la travesía de Aceuchal. Una vez concluida esta fase, se procederá al alquitranado de todo el tramo afectado, renovando completamente la capa de rodadura.
La Junta de Extremadura ha destinado 3.044.000 euros a esta intervención, que abarca once kilómetros de recorrido entre Almendralejo y Villalba de los Barros.
