La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una nave industrial de Almendralejo y detiene a dos personas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, vecinos de Don Benito, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, en el marco de la operación “Banaverde”, desarrollada en una nave industrial de Almendralejo. La investigación ha permitido desmantelar una plantación de marihuana a gran escala y la incautación de varios kilogramos de cogollos listos para su distribución, además de una importante infraestructura destinada al cultivo “indoor” de la sustancia.

La actuación se inició tras las pesquisas del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, en colaboración con el Puesto de Aceuchal. Los agentes detectaron la actividad ilegal que supuestamente estaba llevando a cabo esta pareja, quienes habrían alquilado una nave industrial en Almendralejo para el cultivo y procesamiento de marihuana. La investigación determinó que los sospechosos se desplazaban regularmente desde su localidad de residencia para supervisar la plantación y retirar la droga ya procesada.

El pasado martes, y dentro del dispositivo de vigilancia establecido en la zona, los agentes interceptaron a los investigados cuando abandonaban el inmueble. En el interior del vehículo que utilizaban se localizaron 330 gramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y preparados para su venta, lo que aportó pruebas suficientes para proceder al registro de la nave, previo mandamiento judicial.

En el interior de la instalación se halló una sofisticada infraestructura destinada al cultivo interior de cannabis, repartida en diferentes espacios y dotada de unos 150 maceteros, sistemas de iluminación industrial, ventilación forzada y extractores, todos ellos necesarios para crear un ambiente óptimo para el crecimiento de las plantas. Además, se constató que toda esta maquinaria se alimentaba de enganches ilegales a la red eléctrica, evitando así el consumo registrado y generando un importante perjuicio a la empresa suministradora.

Durante el registro se intervinieron, además, otros 3.000 gramos de cogollos en proceso de secado, distribuidos en mallas colgantes. Según estimaciones de los investigadores, el total de la droga incautada podría alcanzar las 10.000 dosis en el mercado ilícito.

Las diligencias instruidas y los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Almendralejo.

Esta operación se enmarca dentro del Plan Nacional para combatir el cultivo y tráfico de cannabis conocido como “Operación Miller”, cuyo objetivo es desarticular organizaciones criminales vinculadas a este tipo de actividades ilegales.