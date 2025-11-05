Más de 700 escolares participarán en la sexta edición del ‘Acho Emprende’ de Ceal

Más de 700 escolares de los centros educativos de Almendralejo participarán este curso en la sexta edición de ‘Acho Emprende’, el programa impulsado por la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal) que busca fomentar desde edades tempranas el espíritu emprendedor, el trabajo en equipo y la capacidad para generar ideas que mejoren el entorno. Se trata de una iniciativa pionera en España y muy valorada en la comunidad educativa, que ha logrado consolidarse como una referencia en innovación pedagógica y formación en competencias personales.

El proyecto, que comenzó con 300 alumnos en su primera edición, ha experimentado un crecimiento progresivo hasta alcanzar los 700 escolares previstos este año, pertenecientes a todos los centros educativos de la localidad, incluido el Colegio de Educación Especial San Marcos de Includes. La presidenta de Ceal, Myriam Lázaro, ha destacado que el objetivo principal es “dotar a los niños de habilidades y conocimientos que les permitan comprender que en ellos está la capacidad de mejorar la sociedad que les rodea, fomentando el espíritu emprendedor”. Lázaro subraya que la iniciativa responde a una necesidad detectada tanto en el ámbito escolar como en la sociedad, de formar jóvenes con pensamiento crítico, iniciativa y capacidad para comunicarse y colaborar.

‘Acho Emprende’ vuelve a contar con el apoyo de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Almendralejo. El concejal de Formación y Emprendimiento, Saúl del Amo, ha señalado que este programa se suma al trabajo que el consistorio viene realizando para impulsar la cultura emprendedora desde edades muy tempranas, destacando su enfoque práctico y motivador. Por su parte, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, ha valorado la importancia de la colaboración público-privada en iniciativas como esta, señalando que estos escolares tendrán la capacidad en el futuro de convertirse en emprendedores en distintos sectores de cualquier municipio de la provincia.

Durante el desarrollo del programa, los alumnos trabajarán en retos y actividades variadas, que incluyen la creación de vídeos, proyectos sostenibles, dinámicas de comunicación, creatividad, trabajo en equipo y habilidades sociales. También se les enseñarán las diferentes fases necesarias para el diseño de un proyecto, desde la idea inicial hasta su presentación final, fomentando la escucha activa, la empatía y la asertividad.

Entre sus logros, el programa ha sido seleccionado por los Premios Líder Extremadura, un reconocimiento que consolida su impacto y su labor educativa. Con esta nueva edición, ‘Acho Emprende’ refuerza su vocación de seguir formando a niños y jóvenes capaces de pensar, crear y transformar su realidad, desde la escuela y para la sociedad.