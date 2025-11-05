Pedro Collado dio el pistoletazo al sabor de los ‘Miercoles de Mercado’ en la plaza de Abastos

El Mercado Municipal de la Plaza de Abastos ha estrenado este miércoles la iniciativa “Los Miércoles de Mercado”, una actividad gastronómica que se desarrollará durante todo el mes de noviembre y que permitirá a vecinos y clientes disfrutar de degustaciones en directo elaboradas por diferentes chefs con productos cedidos por los propios comerciantes del mercado. En esta primera cita, el espacio se llenó de aromas y sabor gracias al chef Pedro Collado, acompañado por los alumnos del Servicio de Bar y Cafetería de Escala Vinae, quienes ofrecieron a los asistentes una muestra culinaria con recetas tradicionales de la tierra, entre ellas bacalao con mondongo, empanadillas de cachuela y berenjenas en vinagreta, inaugurando así un ciclo que busca poner en valor el producto local.