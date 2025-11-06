Almendralejo
El Plan de Empleo de la Diputación permitirá la creación de 23 puestos de trabajo en Almendralejo
Serán contrataciones realizadas hasta mediados de junio de 2026
El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz ha publicado esta semana la resolución definitiva del Plan de Empleo Provincial 2025-2026 de la Diputación de Badajoz, que contempla para Almendralejo una asignación de 298.000,21 euros, una cantidad que supone un incremento de 22.000 euros respecto al ejercicio anterior. Este incremento permitirá reforzar diferentes servicios públicos municipales a través de nuevas contrataciones laborales durante los próximos meses.
Según lo establecido en la convocatoria, se prevé la contratación de 23 trabajadores y trabajadoras en distintas categorías profesionales, entre ellas oficiales, conductores, peones, conserjes, ayudantes de polideportivo y auxiliares administrativos. Además, el plan incluye un refuerzo específico para el servicio de piscina de invierno, donde se incorporarán un preparador físico, tres socorristas y tres monitores, con el objetivo de mejorar la atención y la actividad diaria en estas instalaciones deportivas municipales.
Las contrataciones podrán realizarse a jornada completa o parcial, con un mínimo del 50%, y tendrán vigencia hasta el 15 de junio de 2026, fecha hasta la que se extenderá la duración del programa.
