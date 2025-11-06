Sergio Álvarez será protagonista este sábado en el Otoño Literario

El joven escritor y percusionista almendralejense Sergio Álvarez Guerrero será uno de los protagonistas del Otoño Literario este sábado 8 de noviembre, donde presentará su obra El Conde Ciervo, un libro de poemas que se adentra en la fragilidad y vulnerabilidad humanas. Lejos de ser un título aristocrático real, El Conde Ciervo es la voz simbólica que guía al lector por un universo íntimo y emocional construido desde la prosa poética. La obra se divide en dos partes que funcionan como espejos entre sí, reflejando dos estados del alma que conviven, se enfrentan y se necesitan. Una de las particularidades más especiales del libro es que cada poema está acompañado de una composición musical original creada por el propio autor, lo que convierte la lectura en una experiencia sensorial completa. Será un acto abierto en el Salón de los Espejos del teatro Carolina Coronado, a partir de las 11.30 horas.